Gaeta.it - Al Pacino ospite esclusivo a ‘Che Tempo Che Fa’: un viaggio nella sua straordinaria carriera

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Al, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà protagonista di un’intervista esclusiva con Fabio Fazio aChe Fa‘, in onda domenica 20 ottobre sul NOVE e disponibile in streaming su discovery+. Questa occasione speciale coincide con la pubblicazione del suo primo libro autobiografico, ‘Sonny Boy. Un’autobiografia‘, uscito il 15 ottobre. L’attore ripercorre le tappe significative della sua vita e delle sue esperienze artistiche, offrendo ai fan l’opportunità di conoscere più a fondo il suo percorso creativo. La vita e ladi AlAlè nato il 25 aprile 1940 nel Bronx, New York. La sua infanzia è stata caratterizzata da sfide e da un’esistenza bohemien, in cui ha svolto diversi lavori saltuari che gli hanno permesso di sostenere la sua passione per la recitazione.