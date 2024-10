Gaeta.it - A Genova al via il primo corso di divulgazione scientifica del patrimonio culturale in Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Aha avuto inizio oggi d:cult, ildidedicato alnazionale. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di formazione per giovani professionisti, offrendo un ampio programma che spazia da lezioni teoriche a pratiche esperienze sul campo. Con l’obiettivo di creare figure professionali capaci di mediare tra la ricercae il grande pubblico, ilsi svolgerà in contesti monumentali, promuovendo la valorizzazione della culturana. Il programma del: numeri e strutture Ild:cult si distingue per un curriculum ben strutturato di 250 ore di didattica, articolato in diverse modalità di apprendimento che includono lezioni frontali, sopralluoghi e workshop pratici.