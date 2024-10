15enne suicidaindaga Procura di Minori

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 20.03 Passa alladeil'inchiesta per istigazione al suicidio per la morte delche si è ucciso, sparandosi con la pistola sottratta al padre,a Montignano di Senigallia (Ancona) Passaggio obbligato dalla denuncia dei genitori del ragazzo perché coinvolge 3 minorenni, suoi compagni di classe. Ilaveva detto ai genitori di essere vittima di bullismo e si era allontanato da casa con l'arma del padre,vigile urbano.Ci sarebbero altri studenti vitime di bullismo, ma per ora non sono ritenuti fatti rilevanti.