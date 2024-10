X Factor 2024: Ultimo Step di Selezioni agli Home Visit stasera su Sky e NOW (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo Step di Selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW, arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle Selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show, al via tra una settimana sempre con la conduzione di Giorgia.Dopo la corsa delle Audizioni e dei Bootcamp, al termine della quale Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzihanno ristretto la rosa dei papabili concorrenti a 16, 4 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione quasi intima e personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Digital-news.it - X Factor 2024: Ultimo Step di Selezioni agli Home Visit stasera su Sky e NOW Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dia X: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW, arriva il momento degli. È la fase conclusiva delle, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show, al via tra una settimana sempre con la conduzione di Giorgia.Dopo la corsa delle Audizioni e dei Bootcamp, al termine della quale Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzihanno ristretto la rosa dei papabili concorrenti a 16, 4 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione quasi intima e personale, limitata solo a giudici e concorrenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor 2024: Ultimo Step di Selezioni agli Home Visit stasera su Sky e NOW - Ultimo step di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW, arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto d ... (digital-news.it)

X Factor 2024, stasera in tv gli Home Vision: le anticipazioni - La nuova puntata di "X Factor" va in onda oggi, 17 ottobre 2024, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, ... (today.it)

X Factor 2024 - Home Visit: quali saranno i 12 protagonisti dei live? - Giorgia conduce stasera la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle è il momento decisivo: i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ... (tg24.sky.it)