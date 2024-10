Anteprima24.it - Vittoria al cardiopalma per la Woman Sporting Arechi di Pellezzano: 3-2 contro il Progetto San Sebastiano

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande prestazione e carattere per le ragazze delladi, che nella serata di ieri, 16 ottobre 2024, hanno ottenuto unasofferta ma meritatissimailSan. Al Centro Sportivo San Michele Micri di Pomigliano d’Arco, le irnine si sono imposte per 3-2 in una partita mozzafiato, grazie alla tripletta decisiva di Francesca Amato. La partita sembrava prendere subito una piega favorevole per la, con Amato protagonista delle prime due marcature che hanno portato la squadra sul 2-0. Tuttavia, il Sannon ha mai mollato, riuscendo a pareggiare 2-2 a pochi minuti dal termine. Con la partita ormai destinata al pareggio, Amato ha realizzato il gol decisivo nei minuti finali, siglando il 3-2 con un colpo di classe che ha scatenato la gioia della squadra e dei tifosi.