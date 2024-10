Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, slitta ancora il rientro di Davide Calabria? Le ultime

(Di giovedì 17 ottobre 2024)non tornerà a disposizione di Paulo Fonseca nemmeno in? Le condizioni del capitano rossoneroil ritorno in campo di. Salvo colpi di scena, il numero due rossonero non dovrebbe recuperare in tempo per la prossima giornata di campionato. Turno in cui ilaffronterà in casa l’sabato 19 ottobre alle 18. Il capitano rossonero, infatti, ha svolto anche nella giornata di giovedì 17 settembre un lavoro personalizzato. A soli due giorni dall’incontro di Serie A. Motivo per cui appare difficile anche che il calciatore possa strappare in extremis una convocazione.