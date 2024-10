USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 36 (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel trentaseiesimo Episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sui vari campi, mediatici e non, della campagna elettorale che vede affrontarsi la vicepresidente uscente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump. sat/mrv/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 36 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel trentaseiesimodel format Italpress “USA 24 –le”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sui vari campi, mediatici e non, della campagna elettorale che vede affrontarsi la vicepresidente uscente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump. sat/mrv/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 35 - MILANO (ITALPRESS) – Nel trentacinquesimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sul grande equilibrio che emerge dai sondaggi tra Kamala Harris e Donald Trump e sugli ultimi sviluppi della campagna elettorale. (Unlimitednews.it)

Aperti seggi per presidenziali in Tunisia - Saied verso il bis - Sono vietati sondaggi ed exit poll. Occhi puntati sull'affluenza, sempre bassa nelle legislative degli ultimi anni, per una tornata elettorale la cui campagna si è svolta nel disinteresse generale. Si sono aperti alle 8 e chiuderanno alle 18 i seggi in Tunisia, dove quasi 10 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Repubblica. (Quotidiano.net)

USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 34 - MILANO (ITALPRESS) – Nel trentaquattresimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara parlano dei contenuti del confronto andato in scena tra i due candidati vice alla Casa Bianca, Tim Walz e JD Vance. fsc/gsl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)