Trump lancia la sua criptovaluta (Di giovedì 17 ottobre 2024) In un'epoca in cui la politica e la tecnologia si intrecciano come mai prima, Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato repubblicano, ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo delle criptovalute. Con le elezioni presidenziali alle porte, Trump ha svelato il suo ultimo progetto finanziario: World Liberty Financial (WLF), una piattaforma crypto che promette di "plasmare il futuro della finanza". Un lancio avvolto nel mistero Il token WLFI, cuore pulsante di questo ambizioso progetto, è stato messo in vendita con un tempismo che fa alzare più di un sopracciglio. A sole tre settimane dal giorno delle elezioni, Trump ha iniziato a promuovere con fervore questa nuova impresa sui social media, invitando i suoi seguaci a partecipare a quella che definisce un'opportunità unica.

