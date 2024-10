Trovata droga durante una perquisizione, condannato un imprenditore caudino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl pm Patrizia Filomena Rosa aveva chiesto la condanna a 4 anni e 2 mesi per l’imputato, mentre l’avvocato Antonio Leone aveva chiesto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato. Il Gup Loredana Camerlengo, invece, ha condannato a 5 anni Vincenzo Colavecchia, imprenditore di 62 anni originario di Airola e domiciliato a Montesarchio, difeso dall’ Avvocato Antonio Leone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il gup Loredana Camerlengo è andata ben oltre la condanna richiesta dal Pm, nonostante la difesa dell’imputato avesse optato anche per il rito abbreviato. Anteprima24.it - Trovata droga durante una perquisizione, condannato un imprenditore caudino Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl pm Patrizia Filomena Rosa aveva chiesto la condanna a 4 anni e 2 mesi per l’imputato, mentre l’avvocato Antonio Leone aveva chiesto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato. Il Gup Loredana Camerlengo, invece, haa 5 anni Vincenzo Colavecchia,di 62 anni originario di Airola e domiciliato a Montesarchio, difeso dall’ Avvocato Antonio Leone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il gup Loredana Camerlengo è andata ben oltre la condanna richiesta dal Pm, nonostante la difesa dell’imputato avesse optato anche per il rito abbreviato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia - i genitori del 15enne morto avevano chiesto un incontro al preside “per denunciare atti di bullismo” - Il giovane si è tolto la vita con la pistola del padre vigile urbano e il corpo è stato scoperto ieri, 14 ottobre, dopo una mattina di ricerche nella zona. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. La mamma del giovane, subito dopo la notizia della scomparsa del figlio, domenica notte, ha sporto denuncia facendo i nomi dei compagni di scuola che ... (Ilfattoquotidiano.it)

Amici - Maria ‘gela’ Garrison : “Imbarazzante - non si fa questa domanda". Cos’aveva chiesto - In alto il video con Garrison giudice A giudicare la sfida di danza, ad Amici di Maria De Filippi durante la puntata di domenica 13 ottobre, arriva Garrison Rochelle. Lo storico ex insegnate del programma torna spesso per valutare gli allievi. Oggi ha visto sfidarsi Sienna e Mattias. Inizia... (Today.it)

Salvati vuota il sacco : Sonia Bruganelli “aveva chiesto la sua testa” - il retroscena di Dagospia torna in pista a Ballando - Accuse shock di Marco Salvati a Sonia Bruganelli: "Mi hai cacciato da un programma che per me era tutto!" L'articolo Salvati vuota il sacco: Sonia Bruganelli “aveva chiesto la sua testa”, il retroscena di Dagospia torna in pista a Ballando proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)