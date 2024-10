Ilfattoquotidiano.it - “Traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali”: i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Isuldi, deceduto dopo un volo dal terzo piano dell’hotel dove si trovava a Buenos Aires, rivelano che è morto per “cheed”. Lo riporta il Mirror. Per l’esame tossicologico bisognerà aspettare un po’ di più, ma la polizia le ha anche sollecitate. La chiamata drammatica arrivata dalla reception dell’albergo, ha sottolineato non solo che l’uomo sembrava fosse drogato e alcolizzato, ma c’era anche il timore che potesse fare qualcosa di drammatico per la sua vita, proprio perché al piano alto. È stata anche richiesta dagli investigatori la cartella completa clinica dell’ex One Direction per analizzare la sua salute mentale.