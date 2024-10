Formiche.net - Tra Biden e Meloni c’è feeling, nonostante il “nein” di Scholz

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi manda gli inviti per un incontro? Il padrone di casa o gli ospiti? Se lo facessero i secondi, sarebbe una grave mancanza di rispetto per il primo. Perché allora pensare, come fa certa stampa sempre pronta a sfruttare qualsiasi equivoco per attaccare il governo, che sia stato il presidente americano Joea escludere l’italiana Giorgia, presidente del Consiglio, dall’incontro di domani a Berlino, a casa del cancelliere Olafcon ospiti anche il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Rishi Sunak ma soprattutto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky?domani sarà in Giordania e in Libano.