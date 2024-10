Terni, donna di 60 anni va a funghi sotto la pioggia e si perde (Di giovedì 17 ottobre 2024) Va a funghi e si perde nell’orvietano. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì, quando intorno alle ore 17 si sono recati nella zona tra Allerona e Villalba per cercare una donna di sessant’anni persa durante la ricerca di funghi. A complicare le ricerche la pioggia Ternitoday.it - Terni, donna di 60 anni va a funghi sotto la pioggia e si perde Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Va ae sinell’orvietano. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì, quando intorno alle ore 17 si sono recati nella zona tra Allerona e Villalba per cercare unadi sessant’persa durante la ricerca di. A complicare le ricerche la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si perde nel bosco mentre va a funghi : soccorsa una donna al Lago Pranda - Brutta avventura per una donna di 48 anni, residente a Carpi (MO), che nella mattinata di oggi si è recata a raccogliere funghi nella zona del Lago Pranda, nel comune di Ventasso. Dopo aver parcheggiato la sua auto vicino al lago, la donna si è inoltrata nel bosco, ma a un certo punto si è... (Modenatoday.it)

Arrampicatore e donna in cerca di funghi soccorsi in Valsassina - Doppio intervento del Soccorso alpino in Valsassina. Ad entrare in azione per prestare aiuto, sempre nel pomeriggio di sabato 21 settembre, a un uomo impegnato in una scalata in falesia e a una donna in cerca di funghi nei boschi, sono stati i tecnici della Stazione Valsassina - Valvarrone, XIX... (Leccotoday.it)

Marito e moglie a funghi nel Modenese - la donna scivola in un dirupo : soccorsa in gravi condizioni - L’uomo e la donna, entrambi residenti a Milano, stavano camminando nel bosco quando, intorno alle 10 della mattina del 10 settembre, è avvenuto l’incidente. Dopo la caduta il marito della donna, una 72enne, ha allertato i soccorritori del 118 per chiedere il loro intervento. La squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSA) partita da Fanano, nel Modenese, è riuscita a ... (Thesocialpost.it)