Ternana, a distanza di venti anni torna in squadra Adalberto Grigioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di anni, c’è un ritorno all’interno della Ternana. Adalberto Grigioni, infatti, è il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra. Dopo la bella vittoria contro l’Ascoli in campionato e le scadenze economiche di ottobre onorate, novità in settimana nella società rossoverde Ternitoday.it - Ternana, a distanza di venti anni torna in squadra Adalberto Grigioni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Adi, c’è un ritorno all’interno della, infatti, è il nuovo preparatore dei portieri della prima. Dopo la bella vittoria contro l’Ascoli in campionato e le scadenze economiche di ottobre onorate, novità in settimana nella società rossoverde

