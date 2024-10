Tennistavolo Europei Linz 2024 | Monfardini e Piccolin superano il primo turno

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ai Campionatididisono iniziati gli incontri dei tabelloni di singolare e sul fronte femminile Gaiae Giorgiasi sono guadagnate l’accesso ai sedicesimi di finale. La prima ha battuto per 4-2 (11-5, 10-12, 11-6, 11-8, 9-11, 11-9) la lussemburghese Sarah De Nutte e domani alle ore 18.50 affronterĂ la tedesca Nina Mittelham.Âinvece ha sconfitto per 4-1 (11-7, 11-9, 11-3, 6-11, 12-10) la giovane e talentuosa tedesca Sophia Klee, e ora troverĂ la romena Andreea Dragoman. Eliminazione invece per Nicole Arlia, che ha ceduto per 4-0 (13-15, 8-11, 8-11, 6-11) alla francese Prithika Pavade, e per Debora Vivarelli, che ha perso per 4-1 (11-9, 7-11, 9-11, 7-11, 9-11) contro l’ungherese Bernadett Balint. Negli ottavi dei doppi domani Matteo Mutti e Andrea Puppo alle 10.