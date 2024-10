Striscia la notizia, tapiro d’oro per Beatrice Luzzi dopo gli screzi con Signorini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ne vedremo delle belle al Grande Fratello. Sembra infatti che non solo maretta ci sia tra i concorrenti: anche tra il team di conduttori le cose sembrano non andare benissimo. Striscia la notizia lo ha notato ed ha subito raggiunto Beatrice Luzzi per consegnarle il tapiro d’oro. Così mentre continuano ad arrivare voci sui presunti nuovi ingressi, uno di questi riguarderebbe da molto vicino Shaila Gatta. >> Il vip ha un incidente stradale e investe un motociclista con l’auto. Poi la scena assurda: i fan lo riconoscono ed ecco cosa succede Scrive Biagio D’Anelli come presto un ex fidanzato di Shaila potrebbe varcare la porta del Grande Fratello. “Attenzione! Potrebbe varcare la Porta Rossa, Salvatore Monaco (Sasà). È la persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Shaila”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ne vedremo delle belle al Grande Fratello. Sembra infatti che non solo maretta ci sia tra i concorrenti: anche tra il team di conduttori le cose sembrano non andare benissimo.lalo ha notato ed ha subito raggiuntoper consegnarle il. Così mentre continuano ad arrivare voci sui presunti nuovi ingressi, uno di questi riguarderebbe da molto vicino Shaila Gatta. >> Il vip ha un incidente stradale e investe un motociclista con l’auto. Poi la scena assurda: i fan lo riconoscono ed ecco cosa succede Scrive Biagio D’Anelli come presto un ex fidanzato di Shaila potrebbe varcare la porta del Grande Fratello. “Attenzione! Potrebbe varcare la Porta Rossa, Salvatore Monaco (Sasà). È la persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Shaila”.

Striscia la Notizia - Tapiro d’Oro a Beatrice Luzzi che replica allo scivolone di Signorini - . Che mi guarda con un’aria che mi vorrebbe ammazzare… Ma tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice”. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. Il servizio in onda nella puntata del 17 ottobre, come sempre a partire dalle 20. Proprio per via di alcuni momenti della scorsa edizione di cui è stata protagonista, il conduttore ... (Dilei.it)

Beatrice Luzzi riceve il Tapiro di Striscia la Notizia : “Alfonso e Cesara me l’hanno fatta pagare” - Beatrice Luzzi ha ricevuto il suo primo Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Il premio le è stato consegnato in quanto "esperta di piumoni" secondo Alfonso Signorini, che alludeva ai suoi trascorsi nella casa da concorrente con Giuseppe Garibaldi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Beatrice Luzzi arrabbiata con Signorini - frecciatina a Striscia la Notizia - «Secondo me il vero esperto sotto al piumone è Alfonso» https://t. Beatrice dopo l’ennesima frecciatina è sbottata: “Ma la smettiamo? Io lì dentro al massimo ho dato due baci”. com/MLAnbLcdky — Striscia la notizia (@Striscia) October 17, 2024 Beatrice Luzzi e la stilettata ad Alfonso Signorini, il comunicato di Striscia la Notizia. (Biccy.it)