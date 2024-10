Anteprima24.it - Striscia la Notizia ad Aversa crolla un ponteggio: di chi è la colpa?

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDi chi è lase precipita un? Luca Abete ci mostra un crollo che adha ferito 5 persone. In un’auto viaggiavano mamma, papà e bambina: parte dei materiali ha sfondato il mezzo e sfiorato la testa del padre al volante. L’impalcatura sembra fosse agganciata alla ringhiera e non ai muri. Ma come vengono rilasciati i permessi? In un centro di formazione c’è uno strano clima: ci sarebbe un ingegnere esterno che chiude un occhio e rilascia attestati anche a chi non frequenta Qui il servizio di Luca Abete nella puntata dila. L'articololaadun: di chi è la? proviene da Anteprima24.it.