Stretta ai furbetti dei rimborsi di rappresentanza con lo scontrino elettronico

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La nuova Manovra al vaglio del governo contiene anche misure per cercare di mettere con le spalle al muro ideidie non solo. In legge di Bilancio, infatti, sarà introdotta la tracciabilità delle spese con il collegamento diretto tra Pos e registratori di cassa, ma anche con il possibile arrivo delloche fa il paio con la fatturazione elettronica già obbligatoria per i possessori di partita Iva. Il piano anti-sommerso Il governo Meloni, infatti, starebbe valutando di intraprendere una serie di azioni per cercare di far emergere tutto il sommerso. Cioè compiere unasignificativa sull’evasione fiscale in tema didiÂ, ovvero tutti quei pagamenti sostenuti e documentati per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.