Sospesi i lavori nella galleria del Gran Sasso per valori anomali nelle acque (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il commissario straordinario Pierluigi Caputi ha sospeso i lavori in corso nelle gallerie del Gran Sasso a causa di alcuni valori anomali della torbidità delle acque riscontrati dalla ditta Italferr Spa che si sta occupando degli interventi nei tunneli. Caputi ha spiegato:"L'ente gestore Ilpescara.it - Sospesi i lavori nella galleria del Gran Sasso per valori anomali nelle acque Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il commissario straordinario Pierluigi Caputi ha sospeso iin corsogallerie dela causa di alcunidella torbidità delleriscontrati dalla ditta Italferr Spa che si sta occupando degli interventi nei tunneli. Caputi ha spiegato:"L'ente gestore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Innalzamento dei valori di torbidità nell’acqua del Traforo del Gran Sasso : riuscirà Italferr a riprendere i lavori? - La situazione richiede un’analisi approfondita poiché, da un lato, i parametri sono stati superati e dall’altro, non si annotano variazioni del traffico che possano giustificare tali alterazioni. In questo contesto si rende necessario raccogliere dati storici, compresi i valori di misurazione degli ultimi cinque anni, in modo da comprendere il contesto di riferimento e individuare eventuali ... (Gaeta.it)

Villa Callegari - obiettivo primavera 2025 : “Finita gran parte dei lavori” - a. Quella di Villa Callegari, residenza estiva della famiglia che ha dato il nome anche alla fabbrica in via Fiume Abbandonato che produceva gomma e che ora è un complesso residenziale, è una storia travagliata. Nel 2003 l’amministrazione comunale affida il complesso in concessione alla società Honoria, che però non inizia la ristrutturazione. (Ilrestodelcarlino.it)

Gran Sasso a Rischio : Lavori Controversi Minacciano Acquifero e Sicurezza Idrica - “È accettabile paralizzare una regione per dei sondaggi forse inutili e addirittura dannosi?”. Questo è il forte attacco del professor Giorgio Morelli, già consulente tecnico per le indagini legate agli sversamenti sotto i Laboratori del Gran Sasso, riguardo ai nuovi carotaggi previsti in questi giorni. (Abruzzo24ore.tv)