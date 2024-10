Sequestrato tesoro del boss Gennaro Marino McKay: case e aziende per 19 milioni di euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha Sequestrato aziende e unità immobiliari tra Campania e Calabria, ritenute riconducibili al capoclan detenuto delle case Celesti e intestate a prestanomi. Fanpage.it - Sequestrato tesoro del boss Gennaro Marino McKay: case e aziende per 19 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Guardia di Finanza hae unità immobiliari tra Campania e Calabria, ritenute riconducibili al capoclan detenuto delleCelesti e intestate a prestanomi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detenuto evaso dall’ospedale nel Casertano : ha sequestrato un’automobilista per farsi accompagnare a Napoli - Denis Costel Strauneanu, il detenuto 27enne del carcere di Carinola evaso tre giorni fa mentre era in ospedale a Sessa Aurunca, ha minacciato un'automobilista, costringendolo ad accompagnarlo a Napoli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Trasporto illecito di rifiuti - 2 denunce e mezzo sequestrato nel casertano - . È stato accertato che i due occupanti non avevano le previste autorizzazioni per il trasporto, oltre a circolare privi di copertura assicurativa. Sono stati denunciati per il trasporto illecito di rifiuti, reato previsto dal Codice dell’ambiente, ed il mezzo è stato sequestrato, insieme al carico metalli, di circa 500 chili, per evitare lo sversamento incontrollato sul territorio. (Anteprima24.it)

Gdf Caserta - evasione fiscale e fatture false : sequestrato un milione di euro ad un imprenditore - Più nel dettaglio, lo stesso ometteva il versamento delle imposte attraverso la compensazione delle stesse con crediti inesistenti. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dello stato del procedimento penale, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne ... (Anteprima24.it)