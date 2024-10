Sci, il 19 ottobre premiati a Napoli i migliori sciatori dell’anno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 19 ottobre, a Napoli, sarà presentata la nuova stagione sciistica 2024/25 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali. Sabato 19 ottobre, alle ore 16.00, sarà presentata presso l’Auditorium “Porta del Parco”, in Via Diocleziano n. 341, a Napoli, la nuova stagione sciistica 2024/25 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali, che conta 2anews.it - Sci, il 19 ottobre premiati a Napoli i migliori sciatori dell’anno Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 19, a, sarà presentata la nuova stagione sciistica 2024/25 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali. Sabato 19, alle ore 16.00, sarà presentata presso l’Auditorium “Porta del Parco”, in Via Diocleziano n. 341, a, la nuova stagione sciistica 2024/25 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali, che conta

Nuove misure di sicurezza nei porti di Napoli dopo l’incidente mortale del 7 ottobre - Questi corsi si concentreranno sulle norme di sicurezza esistenti e sulle procedure operative che i lavoratori devono seguire per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e protetto. Monitoraggio e coinvolgimento dei lavoratori Partecipe del piano di sicurezza vi è l’implementazione di ispezioni periodiche da parte degli organi di vigilanza, comprendenti ASL, INPS, INAIL e il Ispettorato. (Gaeta.it)

Napoli blindata per il G7 Difesa 18-20 ottobre - Questura fa chiudere le strade per il corteo : piano traffico - In occasione del G7 Difesa a Napoli, la Questura ha chiesto al Comune misure straordinarie per l'ordine e la sicurezza. Il piano traffico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il 17 ottobre dibattito organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli - it. Ancora troppe disparità di genere resistono nel mondo del lavoro; le cause possono essere strutturali prim’anche che culturali. Ne parleranno autorevoli relatori che, con dati alla mano, illustreranno il proprio punto di vista e si confronteranno tra loro e con il pubblico intervenuto; tra questi: Loredana Raia vice presidente del Consiglio regionale della Campania; Domenica Marianna Lomazzo ... (Anteprima24.it)