Scholz, 'hub rimpatrio? Per noi non sono la soluzione'

"Concetti" che possono assorbire "pochissime piccole gocce, se si guardano i numeri, non sono realmente la soluzione per un Paese grande come la Germania". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al suo arrivo al Consiglio europeo, rispondendo a una domanda sui centri di rimpatrio dei migranti e sul modello Italia-Albania. L'Ue, ha sottolineato, ha bisogno di "espulsioni conformi al diritto europeo".

Commerzbank - Scholz su Unicredit : attacchi ostili non sono buona cosa

UniCredit ha reso noto oggi di aver preso una posizione in un ulteriore 11,5% delle azioni di Commerzbank, due settimane dopo aver rivelato una quota del 9% nella banca, metà della quale acquisita dal governo tedesco. Roma, 23 set. Scholz – secondo quanto riporta il Financial Times – ha detto a Reuters a margine di una visita a New York lunedì che "attacchi non amichevoli [e] acquisizioni ostili non sono buone per le banche".

