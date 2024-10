Sanità in manovra è scontro tra medici e governo Meloni | Tutte falsità è un finanziamento record Ma i numeri dicono altro

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si parlava di 3,7 miliardi in più rispetto a quello già stanziato nella legge di Bilancio dell’anno scorso. Si definisce la«una delle nostre priorità», parola della premier Giorgiadirettamente da Bruxelles. O del ministro Orazio Schillaci come «il meno deluso» del Consiglio dei ministri. Dove – per citare il ministro del’Economia Giancarlo Giorgetti – «la delusione era abbastanza diffusa» di fronte alla. Ma i dati parlano chiaro: di quei 3,7 miliardi lane vedrà solamente 1,3 lordi nel 2025. Perché – e lo ha ammesso anche Schillaci – ci sarà una suddivisione delle risorse promesse «tra questo anno e l’anno prossimo». Prospettiva che, di fronte alla grave crisi del settore, ha già messo sul piede di guerra il personale medico.