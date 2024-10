Ryanair rivede le stime di crescita per l’estate 2025 a causa di ritardi nelle consegne Boeing (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato un adattamento delle proprie previsioni per la stagione estiva del 2025, facendo riferimento ai ritardi nelle consegne delle aeromobili Boeing. Questo fattore ha influenzato l’aspettativa di crescita del numero di passeggeri, al quale l’azienda aspira di portare a circa 300 milioni entro il 2034. Questa situazione non è un’esclusiva di Ryanair, poiché diverse compagnie aeree internazionali stanno affrontando difficoltà simili legate alla fornitura di nuovi aerei. I ritardi di Boeing e l’impatto su Ryanair Secondo notizie diffuse dal Financial Times, Ryanair, il principale cliente Boeing in Europa, stima che per il periodo compreso tra marzo e giugno 2025 riceverà solo una frazione dei 30 nuovi Boeing 737 ordinati. Gaeta.it - Ryanair rivede le stime di crescita per l’estate 2025 a causa di ritardi nelle consegne Boeing Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La compagnia aerea low costha annunciato un adattamento delle proprie previsioni per la stagione estiva del, facendo riferimento aidelle aeromobili. Questo fattore ha influenzato l’aspettativa didel numero di passeggeri, al quale l’azienda aspira di portare a circa 300 milioni entro il 2034. Questa situazione non è un’esclusiva di, poiché diverse compagnie aeree internazionali stanno affrontando difficoltà simili legate alla fornitura di nuovi aerei. Idie l’impatto suSecondo notizie diffuse dal Financial Times,, il principale clientein Europa, stima che per il periodo compreso tra marzo e giugnoriceverà solo una frazione dei 30 nuovi737 ordinati.

