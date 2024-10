Riki torna sulle scene con il singolo ‘Quanto sei bella’ e annuncia il nuovo album

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobresulla scena musicale con ilinedito Quanto sei bella (Columbia/Sony Music, qui il pre-order) dopo due anni di silenzio discografico. “Finalmente siamoti’, è il commento che l’artista affida ai social. Con questo brano, Riccardo Marcuzzo si presenta con una maturità artistica e personale, riflessa sia nella musica che nei suoi progetti collaterali, come il design. Coverda Ufficio StampaCon ilQuanto sei bella,inaugura il percorso verso il suo quarto, ‘CASABASE’, in uscita nella primavera 2025. Un lavoro nato da un processo di creazione più tradizionale e curato, lontano dagli standard moderni di velocità e immediatezza. Ilè caratterizzato da una raffinata produzione che unisce archi e coro gospel, riflettendo una cura per i dettagli che richiama le sonorità classiche.