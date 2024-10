Lopinionista.it - Rebecca Furfaro racconta Maria Teresa De Filippis su Rai Storia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In onda su Rai(canale 54) venerdì 18 ottobre in prima serata, ladella prima donna ad aver corso in Formula 1 Venerdì 18 ottobre in prima serata su Raicontinua “Donne di Campania”, la docu-serie nata da un’idea produttiva di Giovanni Minoli e prodotta da Gloria Giorgianni per Anele, opera selezionata nell’ambito del Programma POC ‘Nuove strategie per il cinema Campania 2’ della Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania.è l’attrice-narratrice della quinta puntata, diretta da Miriam Rizzo e scritta da Francesco Del Monaco e Miriam Rizzo, dedicata aDe, la prima donna ad aver corso in Formula 1, sfidando tutti i preconcetti dell’epoca che la volevano lontana dalle piste e inserendosi con forza e determinazione in un mondo dominato dagli uomini.