Quoziente familiare, congedi e bonus bebè: premiato chi ha figli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – La sorpresa dell’ultima ora, la notte scorsa, è stata la Carta dei nuovi nati, con una dote di 1000 euro per ogni neonato per genitori con un Isee fino a 40 mila euro. "La famiglia" è il "primo e fondamentale nucleo della società", pertanto la coalizione di centrodestra si impegna in un "Piano straordinario per la natalità con asili nido gratuiti e consistenti assegni familiari più che proporzionali al numero dei". Tra gli impegni, anche, l'introduzione del "", maggiore "Tutela del lavoro delle giovani madri", "Difesa delle pari opportunità e tutela delle donne con riconoscimento pensionistico a favore delle madri". L'obiettivo è la "piena occupazione per i giovani attraverso stage, lavoro e formazione". (Istock) Ma il pacchetto famiglia-natalità è ben più corposo e vale, in termini di risorse, circa 1,5-1,7 miliardi.