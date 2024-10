Ponza / Nuovo bando per l’appalto del trasporto d’acqua sull’isola pontina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ponza – A causa di una serie di contenziosi davanti la magistratura amministrativa si sono allungati i tempi per la realizzazione a Ponza di un impianto di dissalazione e Acqualatina è stata costretta a prorogare l’utilizzo delle storiche “bettoline” per rifornire d’acqua la principale isola pontina. In quest’ottica l’ente gestore ha promosso nuova procedura pubblica L'articolo Ponza / Nuovo bando per l’appalto del trasporto d’acqua sull’isola pontina Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Ponza / Nuovo bando per l’appalto del trasporto d’acqua sull’isola pontina Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– A causa di una serie di contenziosi davanti la magistratura amministrativa si sono allungati i tempi per la realizzazione adi un impianto di dissalazione e Acqualatina è stata costretta a prorogare l’utilizzo delle storiche “bettoline” per rifornirela principale isola. In quest’ottica l’ente gestore ha promosso nuova procedura pubblica L'articoloperdelTemporeale Quotidiano.

