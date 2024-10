PizzAut al G7 dell’inclusione. I ragazzi di Nico Acampora:: "Il lavoro è un diritto per tutti" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Prima stavo in un centro di formazione all’autonomia, un posto per ragazzi disabili, e le forchette me le davo in fronte, adesso le uso per lavorare". Lorenzo, uno dei ragazzi impiegati nei ristoranti di Nico Acampora, ha raccontato al G7 la sua vita prima di PizzAut. La testimonianza è sgorgata dal cuore, mentre distribuiva tranci di pizza agli ospiti pochi minuti prima della firma della Carta di Solfagnano. Il documento conclusivo del G7 della Disabilità, il primo della storia, ha nello spirito molto dell’esperienza dei gruppi invitati dalla ministra Alessandra Locatelli ad Assisi per mostrare ai colleghi di Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Italia cosa sanno fare i ragazzi diversi. Ilgiorno.it - PizzAut al G7 dell’inclusione. I ragazzi di Nico Acampora:: "Il lavoro è un diritto per tutti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Prima stavo in un centro di formazione all’autonomia, un posto perdisabili, e le forchette me le davo in fronte, adesso le uso per lavorare". Lorenzo, uno deiimpiegati nei ristoranti di, ha raccontato al G7 la sua vita prima di. La testimonianza è sgorgata dal cuore, mentre distribuiva tranci di pizza agli ospiti pochi minuti prima della firma della Carta di Solfagnano. Il documento conclusivo del G7 della Disabilità, il primo della storia, ha nello spirito molto dell’esperienza dei gruppi invitati dalla ministra Alessandra Locatelli ad Assisi per mostrare ai colleghi di Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Italia cosa sanno fare idiversi.

