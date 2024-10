Nuova vita per l'ex calciatore del Napoli: arriva un prestigioso incarico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comincia una Nuova vita per Mariano Andujar. L'ex portiere del Napoli, che l'anno scorso ha appeso i guantoni al chiodo dopo aver chiuso la carriera tra le fila dell'Estudiantes La Plata, ha assunto il suo primo incarico nel mondo del calcio in una veste differente da quella dell'atleta Napolitoday.it - Nuova vita per l'ex calciatore del Napoli: arriva un prestigioso incarico Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comincia unaper Mariano Andujar. L'ex portiere del, che l'anno scorso ha appeso i guantoni al chiodo dopo aver chiuso la carriera tra le fila dell'Estudiantes La Plata, ha assunto il suo primonel mondo del calcio in una veste differente da quella dell'atleta

Tra lotta greco romana e le "cure" al Parco urbano Tempietto : la nuova vita di Taib - Il Centro sportivo italiano rende nota la straordinaria storia di Taib e del Parco urbano di Reggio Calabria. "La storia che vi racconteremo, ha un lieto fine. Ha già raggiunto un lieto fine anche se, i percorsi della vita, possono essere tortuosi, inaspettati, ricchi di insidie e di ostacoli... (Reggiotoday.it)

La nuova vita di Britney Spears - scrittrice da 2 milioni di copie : “Scopro qualcosa di me stessa” - Britney Spears ha annunciato di star lavorando su un secondo romanzo, dopo il successo da oltre due milioni di copie del memoir: The Woman in me.Continua a leggere . (Fanpage.it)