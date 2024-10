Ilfattoquotidiano.it - Nino Frassica: “Raoul è troppo bello, al suo fianco ci perdo. Vicino voglio solo brutti”. Bova risponde: “Lui è la musica della recitazione”: le star di Don Matteo 14

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Don” è giunto alla quattordicesima stagione e prenderà il via in prima serata su Rai Uno da stasera, giovedì 17 ottobre. La produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, torna con qualche partenza e nuovi arrivi, una delle serie più amate dagli italiani. Nel cast, accanto a, nel ruolo di Don Massimo, e, in quello del Maresciallo Cecchini, i volti storicifiction Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini a cui si aggiungono i nuovi arrivati Eugenio Mastrandrea, Gaia Messerklinger e Federica Sabatini.raccontano a FqMagazine la loro esperienza sul setserie tv. “Il pregio diè che è un uomo vero, un attore professionale.