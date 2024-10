Niente bus tra scuola e palestra. E così chi frequenta il Cairoli non può fare lezione di ginnastica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trasporto tra scuola e palestra quest’anno non è stato attivato, e non si sa a chi sia in capo. così gli studenti del liceo Cairoli non possono svolgere le lezioni di educazione fisica. A sollevare il problema è il gruppo civico Vigevano Prima di Tutto. "Si tratta di una situazione che sta fortemente penalizzando gli studenti – osserva Piero Marco Pizzi, che del gruppo è il portavoce – privandoli di un diritto fondamentale e di un’attività che contribuisce in modo essenziale alla loro crescita fisica e mentale. Un’occasione che non ha riflessi soltanto sul benessere fisico – aggiunge – ma anche sotto il profilo civico, insegnando il rispetto delle regole. Attraverso lo sport gli studenti apprendono infatti valori come la collaborazione, il rispetto reciproco, la gestione delle emozioni e l’importanza di mantenere uno stile di vita sano. Ilgiorno.it - Niente bus tra scuola e palestra. E così chi frequenta il Cairoli non può fare lezione di ginnastica Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trasporto traquest’anno non è stato attivato, e non si sa a chi sia in capo.gli studenti del liceonon possono svolgere le lezioni di educazione fisica. A sollevare il problema è il gruppo civico Vigevano Prima di Tutto. "Si tratta di una situazione che sta fortemente penalizzando gli studenti – osserva Piero Marco Pizzi, che del gruppo è il portavoce – privandoli di un diritto fondamentale e di un’attività che contribuisce in modo essenziale alla loro crescita fisica e mentale. Un’occasione che non ha riflessi soltanto sul benessere fisico – aggiunge – ma anche sotto il profilo civico, insegnando il rispetto delle regole. Attraverso lo sport gli studenti apprendono infatti valori come la collaborazione, il rispetto reciproco, la gestione delle emozioni e l’importanza di mantenere uno stile di vita sano.

