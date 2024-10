Ilgiorno.it - Musica, giochi, socialità dedicati agli “over 60“. Successo delle attività

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue con una serie die sportelli per60 il progetto "Ccc per una comunità di cooperazione e condivisione". Si svolge nel territorio di Bollate-Cascina Nuova, Novate Milanese, Senago, Solaro, Garbagnate Milanese, Cesate ed è finanziato da Fondazione comunitaria Nord Milano onlus con Koinè cooperativa sociale, SiR Solidarietà in Rete, Spazio Giovani impresa sociale, Intrecci cooperativa sociale. I corsi: “CreativaMente“ fino al 15 novembre il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 11.30: uno stimolo alla mente divertendosi con piccoli esercizi ed enigmi. Si svolge all’Hub Novate di via Roma, 2, informazioni: 348.6517049 – [email protected] . “Coltiviamo il divertimento“, tutti i martedì dalle 9.30per divertirsi insieme, sempre all’Hub di Novate. “Chiacchiere di quartiere“, tutti i lunedì dalle 16 a Senago, all’Hub di via Mantica 16/b.