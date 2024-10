Morte di Sinwar: tutti i capi dell'”asse della resistenza” eliminati da Israele (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'aveva detto, Benjamin Netanyahu: "Yahya Sinwar è un morto che cammina". Il raid di oggi, 17 ottobre 2024, a Rafah ha lasciato Hamas senza capo. E indebolita, colpita da Israele in un pesante martellamento che non ha risparmiato neppure gli altri gruppi legati a Teheran, come Hezbollah in Libano o le stesse milizie delle Guardie rivoluzionarie iraniane L'articolo Morte di Sinwar: tutti i capi dell'”asse della resistenza” eliminati da Israele proviene da Firenze Post. .com - Morte di Sinwar: tutti i capi dell'”asse della resistenza” eliminati da Israele Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'aveva detto, Benjamin Netanyahu: "Yahyaè un morto che cammina". Il raid di oggi, 17 ottobre 2024, a Rafah ha lasciato Hamas senza capo. E indebolita, colpita dain un pesante martellamento che non ha risparmiato neppure gli altri gruppi legati a Teheran, come Hezbollah in Libano o le stesse miliziee Guardie rivoluzionarie iraniane L'articolodi'”daproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele conferma morte di Yahya Sinwar - 18. Secondo i media israeliani la polizia ha identificato il cadavere di Sinwar grazie all'arcata dentale. . Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dato disposizione ai suoi collaboratori di informare i parenti degli ostaggi a Gaza che Sinwar è morto. 40 L'ambasciatore di Israele all'Onu Danny Danon ha scritto su X che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato "eliminato". (Televideo.rai.it)

Guerra Israele finisce? La «svolta» con la morte di Sinwar : dalla tregua alla resa di Hamas - gli scenari - Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base... (Ilmessaggero.it)

Medioriente : polizia Israele conferma morte Sinwar - Roma, 17 ott. (LaPresse) – La polizia israeliana ha confermato, in una nota, la morte del leader di Hamas, Yayha Sinwar. Lo riporta Canale 12. In una nota la polizia spiega che il corpo è stato identificato sulla base delle foto dell’arcata dentale. Ulteriori test sono, in ogni caso, in corso. (Lapresse.it)