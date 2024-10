Milano, stabato un uomo durante un tentativo di rapina: analisi della dinamica dell’incidente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso Milano alle prime luci dell’alba, quando un trentanne italiano è stato trovato morto in via Giovanni da Cermenate. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di rapinare un bar, ma la reazione del titolare ha avuto esiti fatali. La notizia, che ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, solleva interrogativi sulla sicurezza in città e sulla legittimità delle azioni del proprietario dell’esercizio commerciale. La dinamica dell’incidente L’episodio si è verificato attorno alle 5 del mattino quando, secondo le testimonianze, il trentenne ha fatto irruzione nel bar armato di un coltello. Il proprietario, di nazionalità cinese, ha reagito istintivamente alla minaccia, usando un’arma da taglio durante un violento confronto. Gaeta.it - Milano, stabato un uomo durante un tentativo di rapina: analisi della dinamica dell’incidente Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scossoalle prime luci dell’alba, quando un trentanne italiano è stato trovato morto in via Giovanni da Cermenate. Secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbe tentato dire un bar, ma la reazione del titolare ha avuto esiti fatali. La notizia, che ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, solleva interrogativi sulla sicurezza in città e sulla legittimità delle azioni del proprietario dell’esercizio commerciale. LaL’episodio si è verificato attorno alle 5 del mattino quando, secondo le testimonianze, il trentenne ha fatto irruzione nel bar armato di un coltello. Il proprietario, di nazionalità cinese, ha reagito istintivamente alla minaccia, usando un’arma da taglioun violento confronto.

