(Adnkronos) – opposizioni all'attacco sulla Manovra 2024 con il governo accusato di trattare "da stupidi gli italiani" annunciando provvedimenti su

Manovra - da Meloni “imbroglio” su banche e sanità : l’attacco delle opposizioni - Per Raffaella Paita di Iv “sulle risorse per la sanità nella legge di bilancio, il governo fa il gioco delle tre carte. I medici giustamente sono già sul piede di guerra, e noi saremo dalla loro parte”. Sul capitolo sanità l’accusa al governo è quella aver ‘gonfiato’ le cifre. Il leader M5S si rivolge al ministro Schillaci: “Sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti devi battere i ... (Ildenaro.it)

