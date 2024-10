Mancini rischia l’esonero: “Situazione inaccettabile” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è più così salda la posizione di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Dopo i problemi avuti con alcuni dei suoi calciatori, infatti, l'ex ct della Nazionale è stato oggetto delle critiche furiose dell'opinione pubblica saudita e della sua stessa federazione dopo il deludente pareggio ottenuto contro il Bahrain (0-0).Un risultato che mette in serio pericolo la qualificazione dell'Arabia al prossimo mondiale che si disputerà nel 2026 in Nordamerica: "Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi che ci supportano. È una Situazione inaccettabile, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Prenderemo una decisione", ha ammesso Yasser Al Misehal, numero uno della Federcalcio saudita. Ilfogliettone.it - Mancini rischia l’esonero: “Situazione inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è più così salda la posizione di Robertosulla panchina dell'Arabia Saudita. Dopo i problemi avuti con alcuni dei suoi calciatori, infatti, l'ex ct della Nazionale è stato oggetto delle critiche furiose dell'opinione pubblica saudita e della sua stessa federazione dopo il deludente pareggio ottenuto contro il Bahrain (0-0).Un risultato che mette in serio pericolo la qualificazione dell'Arabia al prossimo mondiale che si disputerà nel 2026 in Nordamerica: "Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi che ci supportano. È una, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Prenderemo una decisione", ha ammesso Yasser Al Misehal, numero uno della Federcalcio saudita.

