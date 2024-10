“Lui vuole fare l’amore”. Grande Fratello, notte caldissima nella casa. E lei costretta a fermarsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Stanotte voleva fare l’amore”. Grande Fratello, la confessione tra ragazze arriva stamattina, dopo una notte a dir poco romanticissima. Andiamo con ordine però, perché ci sono tante cose da dire riguardo quest’ultima novità nella casa. Dobbiamo iniziare dicendo che nonostante la nuova edizione del Grande Fratello 2024 abbia già regalato momenti di Grande emozione e colpi di scena, nessuna storia ha catturato l’attenzione del pubblico come quella tra Shaila Gatta e Javier Martinez. >> “Ti ucc**o, tro**”. Choc al Grande Fratello, follia del concorrente nella notte: “Cacciatelo” Entrambi concorrenti della casa più spiata d’Italia, la loro relazione ha subito un’evoluzione sorprendente, caratterizzata da baci, dichiarazioni d’amore e l’ombra di un possibile triangolo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Stavoleva”., la confessione tra ragazze arriva stamattina, dopo unaa dir poco romanticissima. Andiamo con ordine però, perché ci sono tante cose da dire riguardo quest’ultima novità. Dobbiamo iniziare dicendo che nonostante la nuova edizione del2024 abbia già regalato momenti diemozione e colpi di scena, nessuna storia ha catturato l’attenzione del pubblico come quella tra Shaila Gatta e Javier Martinez. >> “Ti ucc**o, tro**”. Choc al, follia del concorrente: “Cacciatelo” Entrambi concorrenti dellapiù spiata d’Italia, la loro relazione ha subito un’evoluzione sorprendente, caratterizzata da baci, dichiarazioni d’amore e l’ombra di un possibile triangolo.

Che cosa vuoi fare da grande? A Monza un campus per aiutare gli studenti a scegliere la professione del futuro - Tempo di scelte per molti studenti e famiglie monzesi (e brianzole). Che scuola scegliere dopo la terza media; meglio un liceo o un istituto professionale; quali sono gli sbocchi lavorativi sul territorio? Queste le domande che proprio in queste settimane stanno mettendo sotto pressione molti... (Monzatoday.it)

Il principe George non sogna di diventare re - da grande vorrebbe fare il pizzaiolo - Il principe George un giorno diventerà re d'Inghilterra ma al momento non sembra sentire affatto il peso della corona che l'attende. Da grande, infatti, non vuole fare il sovrano ma il pizzaiolo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Le hanno dovute separare”. Grande Fratello - lite tra donne nella notte : “Non fare la…” - “Noi usciamo”. Da un lato Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altro Yulia Bruschi, Shaila Gatta e le ex ragazze di Non è la Rai. Bruschi ha affrontato Mariavittoria con toni accesi, chiedendole perché non avesse chiesto spiegazioni subito: “Una spallata? Ma sei seria? Perché non mi hai detto: ‘Yulia, mi hai dato una spallata, non te ne sei accorta?’ Invece di ... (Tuttivip.it)