Leonardo morto a 15 anni le confidenze a un prof | qui a scuola sto male Ma nessuno fece nulla

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancona, 17 ottobre 2024 – Dopo la denuncia di bullismo fatta ai carabinieri di Marzocca i genitori diCalcina, il 15enne che nella notte tra domenica e lunedì si è tolto la vita a Montignano di Senigallia, con un colpo di pistola, ieri mattina sono tornati in caserma per fare una integrazione della denuncia fornendo altri importanti dettagli ai militari che potranno essere utili alle indagini. Il 15enne aveva una chat con la madre e il padre e rileggendo i messaggi che si erano scambiati nelle ultime settimane hanno trovato un sms del figlio in cui il 9 di ottobre aveva scritto alla mamma che aveva raccontato il disagio che viveva aad unessore di sostegno che nell’istituto svolgerebbe anche un po’ da figura di coordinatore.