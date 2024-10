Lazio, al via la campagna Gay Help Line (Di giovedì 17 ottobre 2024) La campagna Gay Help Line ha il supporto della Regione Lazio, del Comune di Roma e dell'Unar, presidenza del Consiglio Imolaoggi.it - Lazio, al via la campagna Gay Help Line Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LaGayha il supporto della Regione, del Comune di Roma e dell'Unar, presidenza del Consiglio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia Viva copia la campagna elettorale di Trump per attaccare Meloni sull’inflazione - @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 @Utilio7 pic. com/FOoyyoLtoU — Vigilanza Tv (@VigilanzaT) October 1, 2024 Articolo completo: Italia Viva copia la campagna elettorale di Trump per attaccare Meloni sull’inflazione dal blog Lettera43 . Ma come ha notato Vigilanza Tv, la grafica utilizzata è uguale a quella condivisa da Donald Trump in un post su X del 25 settembre, in cui si confrontava l’ipotetico ... (Lettera43.it)

Covid e influenza - al via la campagna vaccinale : Lazio - Lombardia e Toscana apripista. Chi deve vaccinarsi e chi deve fare il richiamo - L'allarme degli esperti è chiaro: è importante vaccinarsi per non ingolfare ospedali e medici di medicina generale. Influenza e Covid possono, infatti, mettere a dura... (Leggo.it)

Eurema vince l'affidamento per la campagna immatricolazioni 2024-2025 dell'Università di Catania - Il Centro media Eurema ha vinto la gara per l’affidamento della campagna di immatricolazione dell’Università degli Studi di Catania 2024-2025. L’obiettivo dell’Università è quello di aumentare il numero di studenti che al momento del diploma decidono di immatricolarsi al primo anno dei corsi di... (Cataniatoday.it)