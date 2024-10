Lavori di manutenzione: stop ai treni fra Pontecagnano e Battipaglia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle ore 19:50 di sabato 19 ottobre fino alle ore 6:50 di lunedì 21 ottobre, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Pontecagnano e Battipaglia, sulla linea Napoli Centrale - Salerno - Battipaglia, sarà sospesa per consentire Lavori di manutenzione all'infrastruttura ferroviaria. Lo Salernotoday.it - Lavori di manutenzione: stop ai treni fra Pontecagnano e Battipaglia Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle ore 19:50 di sabato 19 ottobre fino alle ore 6:50 di lunedì 21 ottobre, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di, sulla linea Napoli Centrale - Salerno -, sarà sospesa per consentirediall'infrastruttura ferroviaria. Lo

Linea Salerno – Battipaglia - stop ai treni per lavori : ecco le fermate degli autobus sostitutivi - Disagi in vista per i pendolari salernitani. Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di svolgere lavori infrastrutturali di adeguamento e potenziamento, dalle ore 19:50 del 19 ottobre 2024 alle ore 6:50 del 21 ottobre 2024 verrà sospesa la circolazione ferroviaria interessante la tratta... (Salernotoday.it)