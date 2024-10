La Roma Volley in versione europea è uno schiacciasassi: vince in Croazia e avanza in Challenge Cup (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel ritorno dei 32esimi di finale di CEV Challenge Cup la SMI Roma Volley si impone nettamente sul campo del Kelteks Karlovac per 3-0. Coach Cuccarini schiera un sestetto inedito: pur confermando la diagonale titolare con Mirkovi? e Orvošová, sceglie Rotar e Provaroni in banda, Schölzel e Today.it - La Roma Volley in versione europea è uno schiacciasassi: vince in Croazia e avanza in Challenge Cup Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel ritorno dei 32esimi di finale di CEVCup la SMIsi impone nettamente sul campo del Kelteks Karlovac per 3-0. Coach Cuccarini schiera un sestetto inedito: pur confermando la diagonale titolare con Mirkovi? e Orvošová, sceglie Rotar e Provaroni in banda, Schölzel e

Volley femminile - Roma avanti tutta in Challenge Cup! Ancora 3-0 al Karlovac e sedicesimi conquistati - . Nel secondo parziale le croate riescono anche a mettere il naso avanti sul 4-3 ma poi subiscono un break di 5-0 che lancia le romane sull’8-4. La squadra di Cuccarini va in controllo totale e distanza progressivamente le rivali vincendo 25-14 e conquistando così la qualificazione matematica ai sedicesimi. (Oasport.it)

