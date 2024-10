Quotidiano.net - La crudeltà del narcisista senza coraggio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello non ha solo tolto la vita a Giulia Tramontano. Ha scelto di farlo. Con piena consapevolezza, ha deciso che Giulia doveva morire perché aveva commesso il peggior crimine agli occhi di unpatologico: lo aveva smascherato. Per questo, lei non poteva più esistere. La perizia psichiatrica è spietata: nessun vizio di mente, nessuna condizione psicopatologica. Alessandro era lucido, freddo. Unda palcoscenico, l’overt, quello che davanti agli altri recita sempre la parte del protagonista perfetto. Ma dietro quella maschera c’era un abisso. La paura. La paura di perdere tutto, di veder crollare il castello di menzogne che lo proteggeva. La paura di essere visto per quello che era davvero: fragile, insicuro, prigioniero della sua stessa finzione. E di fronte a quella paura, ha fatto l’unica cosa che poteva concepire: distruggere.