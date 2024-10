Ilfoglio.it - Israele dice che il capo di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere morto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Durante le operazioni Idf nella Striscia di Gaza, tre terroristi sono stati eliminati. Idf e Isa stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia. In questa fase, l'identità dei terroristi non puòconfermata", scrive l'Idf in una nota. "Nell'edificio in cui sono stati eliminati i terroristi, non c'erano segni della presenza di ostaggi. Le forze che operano nella zona continuano a operare con la cautela richiesta", concludono le forze di difesa israeliane.è l’uomo che gestisce le operazioni dentro alla Striscia di Gaza, ha organizzato il 7 ottobre in ogni dettaglio assieme a Mohammed Deif, eliminato dall’esercito israeliano a luglio.è il leader del tunnel, l’uomo che finora ha avuto l’ultima parola sui negoziati sulla liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco a Gaza, e ha risposto sempre “no”.