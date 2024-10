Il vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi visita la Stazione Carabinieri di Gesualdo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel corso della sua visita pastorale nel comune dei madrigali, l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, S.E. Mons. Pasquale Cascio, ha visitato la Stazione Carabinieri di Gesualdo, benedicendone i locali.Un riconoscimento della bontà del servizio Avellinotoday.it - Il vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi visita la Stazione Carabinieri di Gesualdo Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel corso della suapastorale nel comune dei madrigali, l’Arcidell’Arcidiocesi didei-Conza-Nusco-Bisaccia, S.E. Mons. Pasquale Cascio, hato ladi, benedicendone i locali.Un riconoscimento della bontà del servizio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate FAI d’autunno 12 e 13 ottobre : i luoghi più belli da visitare a Milano e in Lombardia - Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le giornate del Fai: chiese, giardini e palazzi storici apriranno le loro porte ai visitatori. Ecco alcuni dei posti più belli da esplorare.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Provincia - il prefetto Moscarella in visita al presidente Lombardi - Nel corso del cordiale colloquio tra Presidente e Prefetto sono stati affrontati i temi della cooperazione tra la Provincia e la Prefettura a tutela e nell’interesse della collettività amministrata. it. . Il Presidente ha fatto omaggio al Prefetto la ristampa anastatica del volume del 1910 di Antonio Mellusi “L’origine della Provincia di Benevento”. (Anteprima24.it)

Universitari in visita alla Roche. A Monza da tutta la Lombardia per studiare il lavoro del futuro - Ma come ha spiegato ai ragazzi Dario Scapola, direttore marketing, dal 2017 al 2030 cambierà l’85% dei lavori: rimangono gli obiettivi, ma cambia il modo di operare. L’open day ha visto gli studenti confrontarsi con i professionisti di Roche dei diversi ambiti aziendali. Con un valore che si stima crescerà fino a 731 miliardi di euro nel 2028 (dai 223 del 2020), si prevede che entro il 2030 il ... (Ilgiorno.it)