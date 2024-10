Ilrestodelcarlino.it - Il neoacquisto Arnaldo subito decisivo. Trullo: "Ora dobbiamo inserire un lungo"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella conquistata a Roseto è stata definita una "vittoria di platino" dalla Halley Matelica perché, priva dei vari Mazzotti, Musci e Zanzottera, hanno avuto un Andreain più nel motore. L’ultimo arrivato in casa vigorina è stato, infatti,(con 20 punti all’attivo) per far tornare il sorriso ai ragazzi di coach Antonio, dopo due sconfitte di fila. "è stato in campo molto di più di quello che avevamo immaginato – commenta proprio l’allenatore della Halley – ma se lo è meritato con la bella prestazione che ha saputo tirar fuori". Il successo in Abruzzo è arrivato nel finale, dopo una gara in salita "figlia del poco lavoro di squadra che riusciamo a fare attualmente", come rimarca lo stesso coach, che aggiunge: "Ridotti così non abbiamo nelle corde partite ad alto ritmo e alto punteggio, per cuisalire di colpi in difesa.