Il negozio dove è sempre Natale: “C’è chi spende anche mille euro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cesena, 17 ottobre 2024 – Natale tutto l’anno. Se è vero che in giro per il mondo crescono i negozi che da gennaio a dicembre si occupano esclusivamente della vendita di oggettistica pensata per preparare l’arrivo di Santa Claus, anche a Cesena i tempi dello shopping natalizio si stanno progressivamente dilatando. Lo sanno bene da Scarpellini Garden Center, dove la stagione del Natale inizierà già domani. Prima ancora dell’arrivo di Halloween. “E’ una tendenza radicata, che si alimenta con le aspettative dei clienti – commenta Davide Scarpellini, alle prese con gli ultimi ritocchi degli allestimenti – Lo dimostra il fatto che le prime richieste di informazioni che riceviamo arrivano già a settembre. E se devo dirla tutta, ci sono miei colleghi sparsi per l’Italia che hanno già avviato le vendite da un paio di settimane. Ilrestodelcarlino.it - Il negozio dove è sempre Natale: “C’è chi spende anche mille euro” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cesena, 17 ottobre 2024 –tutto l’anno. Se è vero che in giro per il mondo crescono i negozi che da gennaio a dicembre si occupano esclusivamente della vendita di oggettistica pensata per preparare l’arrivo di Santa Claus,a Cesena i tempi dello shopping natalizio si stanno progressivamente dilatando. Lo sanno bene da Scarpellini Garden Center,la stagione delinizierà già domani. Prima ancora dell’arrivo di Halloween. “E’ una tendenza radicata, che si alimenta con le aspettative dei clienti – commenta Davide Scarpellini, alle prese con gli ultimi ritocchi degli allestimenti – Lo dimostra il fatto che le prime richieste di informazioni che riceviamo arrivano già a settembre. E se devo dirla tutta, ci sono miei colleghi sparsi per l’Italia che hanno già avviato le vendite da un paio di settimane.

