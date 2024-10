I redditi dei nostri politici . Assessori e consiglieri comunali . Il più ricco è l’ex vicesindaco (Di giovedì 17 ottobre 2024) È l’ultima dichiarazione dei redditi ‘pubblica’ quella messa in rete dal Comune di Perugia. E riguarda appunto, gli Assessori e i consiglieri comunali della passata legislatura, coloro cioè che dallo scorso giugno non sono più in carica. O almeno la gran parte di loro, dato che molti – soprattutto nel centrodestra – sono stati riconfermati. E la legge sulla trasparenza prevede infatti che oltre alle indennità fisse e ai gettoni di presenza che percepiscono i politici nel corso dei cinque anni, vengano rese pubbliche anche le dichiarazioni dei redditi. Ecco allora che gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi alle dichiarazioni al Fisco presentate nel 2023 e relative ai redditi complessivi (al loro quindi delle imposte) che sono stati percepiti nei dodici mesi precedenti. Lanazione.it - I redditi dei nostri politici . Assessori e consiglieri comunali . Il più ricco è l’ex vicesindaco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È l’ultima dichiarazione dei‘pubblica’ quella messa in rete dal Comune di Perugia. E riguarda appunto, glie idella passata legislatura, coloro cioè che dallo scorso giugno non sono più in carica. O almeno la gran parte di loro, dato che molti – soprattutto nel centrodestra – sono stati riconfermati. E la legge sulla trasparenza prevede infatti che oltre alle indennità fisse e ai gettoni di presenza che percepiscono inel corso dei cinque anni, vengano rese pubbliche anche le dichiarazioni dei. Ecco allora che gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi alle dichiarazioni al Fisco presentate nel 2023 e relative aicomplessivi (al loro quindi delle imposte) che sono stati percepiti nei dodici mesi precedenti.

Le denunce dei redditi. Consiglieri e assessori - la metà non è in regola - Figurano nella lista di chi non ha consegnato la certificazione del 2022 anche il vicesindaco Christian Castorri e l’assessore Camillo Acerbi. L’indennità del sindaco era salita a 7. Inadempiente risulterebbe anche l’ormai ex assessore alla Cultura Carlo Verona, oggi consigliere comunale del Pd, di cui non risultano i redditi né del 2021 né del 2022; gli ultimi pubblicati si riferiscono al 2020. (Ilrestodelcarlino.it)