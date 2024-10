Lanazione.it - Guerra al ’mangificio’. La mappa dei divieti. E in diciannove strade solo arte, libri e gallerie

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Meglio un libro che una schiacciata con la finocchiona. Che i primi stanno sparendo dai radar (e dalle vetrine) mentre le seconde iniziano a restare sullo stomaco e non tanto ai turisti – che anzi vi affondano i denti sotto la Loggia dei Lanzi – quanto ai fiorentini che alcunedel centro, diventate ’corridoi alimentari’, stentano quasi a riconoscerle. Palazzo Vecchio inquadra la malaparata di una città la cui identità va sgretolandosi e prova a mettere un argine al fenomeno della spersonalizzazione del tessuto urbano e così dichiaraale allarga il fronte attivandoper nuovi locali di attività alimentari (anche se trasferite da un altro luogo del centro storico) in altre 39(36 in centro e, per prima volta, 3fuori dall’area Unesco).