Gasolio agricolo venduto in nero in tutta la Sicilia scattano arresti e sequestri | il ruolo dei palermitani coinvolti

Un'organizzazione criminale che realizzava ingenti profitti vendendo su larga scala Gasolio agricolo in tutta la Sicilia, evadendo Iva e accise, è stata smantellata oggi nell'ambito dell'operazione "Green diesel", eseguita dalla guardia di finanza etnea con il coordinamento della Procura di

