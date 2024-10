Festa del Cinema di Roma, Acea premia Ocean cleaner come miglior corto sull’acqua (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ocean cleaner ha vinto il premio speciale Gruppo Acea per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche nell’ambito del contest I mille volti dell’acqua organizzato alla Festa del Cinema di Roma. Girato dal regista Davide Salucci, racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire i grandi Oceani. Il secondo posto, ex aequo, è andato a Keep cool, keep full di Simone Tosi e a Quei due di Martina Acazi. Il primo è un inno alla sostenibilità che, attraverso il linguaggio delle campagne pubblicitarie, segue il viaggio di una borraccia che passa di mano in mano. Testimonianza di come un uso consapevole dell’acqua può avere un grande impatto sull’ambiente. Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma, Acea premia Ocean cleaner come miglior corto sull’acqua Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha vinto il premio speciale Gruppoper ilmetraggio sul riuso delle risorse idriche nell’ambito del contest I mille volti dell’acqua organizzato alladeldi. Girato dal regista Davide Salucci, racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire i grandii. Il secondo posto, ex aequo, è andato a Keep cool, keep full di Simone Tosi e a Quei due di Martina Acazi. Il primo è un inno alla sostenibilità che, attraverso il linguaggio delle campagne pubblicitarie, segue il viaggio di una borraccia che passa di mano in mano. Testimonianza diun uso consapevole dell’acqua può avere un grande impatto sull’ambiente.

